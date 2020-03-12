Беньямин ВЕРБИЧ: «Цыганков — красавчик»

26-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич подвел итоги победы над «Александрией» (1:0) в 1/4 финала Кубка Украины.

«С победой, Киев!! Виктор Цыганков — красавчик», — написал Вербич в Instagram.

Вербич вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и на 117-й минуте встречи был заменен на Андриевского. На счету Цыганкова единственный мяч в матче, который был забит на 106-й минуте поединка.