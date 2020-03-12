Маркос ЛЬОРЕНТЕ: «Мы сильно мучились, а потом забили»

25-летний полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте, автор дубля в ворота «Ливерпуля», прокомментировал выездную победу над «красными» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы так сильно мучились, затем забили, а потом еще... Команда проделала невероятную работу. Не могу описать словами, что я чувствую сейчас.

Мы не ставим перед собой ограничений. Готовы страдать ради побед и дальше и пройти весь турнирный путь до конца. Мы защищались всеми силами, а затем все стало складываться в нашу пользу. Такое случается, когда начинаешь двигаться в нужном направлении», — заявил Льоренте после игры.