Маркос ЛЬОРЕНТЕ: «Мы сильно мучились, а потом забили»

Хавбек «Атлетико» доволен победой над «Ливерпулем» и выходом своей команды в 1/4 финала ЛЧ

  • 12.03.2020 01:41
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Маркос ЛЬОРЕНТЕ: «Мы сильно мучились, а потом забили»
© ФК Атлетико Мадрид. Маркос Льоренте

25-летний полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте, автор дубля в ворота «Ливерпуля», прокомментировал выездную победу над «красными» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы так сильно мучились, затем забили, а потом еще... Команда проделала невероятную работу. Не могу описать словами, что я чувствую сейчас.

Мы не ставим перед собой ограничений. Готовы страдать ради побед и дальше и пройти весь турнирный путь до конца. Мы защищались всеми силами, а затем все стало складываться в нашу пользу. Такое случается, когда начинаешь двигаться в нужном направлении», — заявил Льоренте после игры.

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Источник — УЕФА

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