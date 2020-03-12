Люсьен ФАВР: «Пропустили два необязательных гола»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал поражение от ПСЖ (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В самом начале нам пришлось туго, соперник высоко прессинговал. Потом мы играли нормально, было неплохо. Второй тайм тоже не был неудачным. Не хватало только нужного решения в финальной фазе атак, последней передачи. Или предпоследней. Мы пошли вперед большими силами, но пространства для развития атак совсем не было. А два пропущенных гола были вовсе не обязательными.

Первый гол после углового — все видели, что произошло. Это ошибка, но такое в футболе случается. Как по мне, подача была слишком сильной, чтобы у Бюрки была возможность на перехват. Да и Хуммельса винить не стоит. Второй гол — да, мы могли бы сыграть в обороне и получше», — отметил Фавр.