Беньямин ВЕРБИЧ: «Наша цель в этом сезоне – завоевать трофей»

Вингер «бело-синих» Беньямин Вербич поделился эмоциями от поединка 1/4 финала Кубка Украины, который завершился победой «Динамо» над «Александрией» - 1:0.

- Легко ли было настраиваться на матч с тем же соперником, которого «Динамо»победило несколько дней назад?

- С этим абсолютно никаких проблем не было, ведь это другой турнир, Кубок Украины. И наша цель в этом сезоне - завоевать трофей. Главное было - быстро восстановиться и подготовиться к сегодняшнему матчу с александрийцами.

- «Александрия» сегодня мало атаковала, даже оставшись в большинстве, полностью сосредоточилась на обороне. Соперник преподнес какие-то сюрпризы?

- Если честно, показалось, что соперник не знал, что делать, оставшись в большинстве. Даже играя вдесятером, мы намного больше владели мячом. Только в заключительные пять минут экстра-тайма, пропустив гол, они начали атаковать, забрасывать мяч длинными передачами. Мы сегодня выглядели лучше «Александрии» по игре и добыли заслуженную победу. Как, впрочем, и в предыдущем матче на поле соперника.

- Выходы на замену Русина, Цыганкова сильно освежили игру в атаке? Казалось, что у соперника все меньше сил, чтобы сдерживать нашу группу атаки?

- Конечно! Витя всегда усиливает игру, когда выходит на поле. Он такой игрок, которому достаточно одного момента, чтобы забить важный гол, решить судьбу встречи в важный момент. Он - один из лучших фланговых полузащитников в Украине. Сегодня его выход на поле помог команде. Русин также усилил игру, все время держал защиту соперника в напряжении.

- Как футболисты реагируют на введение запрета на матчи с болельщиками?

- Жаль, что сегодня была последняя игра с болельщиками перед введением карантина, а на стадионе собралось мало зрителей. Конечно, футбол без болельщиков - это не футбол. Совсем другая атмосфера, настрой. Но здоровье людей - прежде всего. Если такое решение приняли, значит так нужно.