ВИДЕО. Клопп грубо обругал фанатов Ливерпуля

Немецкому специалисту не понравились попытки поздороваться с ним

  • 11.03.2020 23:21
  • 2495 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Клопп грубо обругал фанатов Ливерпуля
© twitter

В среду, 11-го марта, проходит ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором играют английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико». 

Перед выходом на поле тренер мерсисайдцев Юрген Клопп грубо ответил фанатам, которые тянули к нему руки. Напомним, что из-за эпидемии короновируса запрещены рукопожатия.

 

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 12.03.2020 00:36
    0
    put your hands away fucking idiot
    Ссылка
    Martin Markoni
    online
      Martin Markoni, 12.03.2020 00:00
    +1
    Мал Клопп, да вонюч...
    Ссылка
    Martin Markoni
    online
      Martin Markoni, 12.03.2020 00:00
    +1
    Мал Клопп, да вонюч...
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 12.03.2020 00:36
    0
    put your hands away fucking idiot
    Ссылка
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