ВИДЕО. Клопп грубо обругал фанатов Ливерпуля

В среду, 11-го марта, проходит ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором играют английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико».
Перед выходом на поле тренер мерсисайдцев Юрген Клопп грубо ответил фанатам, которые тянули к нему руки. Напомним, что из-за эпидемии короновируса запрещены рукопожатия.
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Источник — Sport.ua
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