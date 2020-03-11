Георгий БУЩАН: «Гол Цыганкова поставил точку в работе нашей команды»

Голкипер Динамо о выходе в полуфинал

  • 11.03.2020 23:07
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Георгий БУЩАН: «Гол Цыганкова поставил точку в работе нашей команды»
© ФК Динамо Киев

Голкипер «Динамо», в эфире FootballHub, поделился впечатлениями от победы над «Александрией» в рамках 1/4 финала Кубка Украины (1:0).

- Какие эмоции после победы? Матч с «Александрией» не напомнил игру с «Шахтером» в Кубке Украины, когда вы овертайме обыграли «горняков»?

- Эмоции позитивные, хорошо, что мы дотянули, выиграли. Поздравляю всех болельщиков, команду, руководство. Игру с «Шахтером» не напоминает, там был немного другой накал.

- Следующие поединки пройдут без болельщиков, насколько это повлияет на футболистов? Как оцените поддержку болельщиков на матче с «Александрией»?

- Сегодня была очень хорошая поддержка. Это просто вынужденная мера. Считаю, что если она поможет, тогда поиграем и без зрителей.

- Сегодня гол Цыганкова стал решающим. Насколько он перевернул игру?

- Он поставил точку всей работы нашей команды за сегодняшнюю игру.

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Источник — ФК Динамо Киев

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