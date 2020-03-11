Оценки матча Динамо – Александрия. Лучшими стали Русин и Цыганков

Игроки киевлян, который вышли на замену, показали себя лучше остальных

  • 11.03.2020 23:12
  • 882 просмотра
  • 3 комментария
Оценки матча Динамо – Александрия. Лучшими стали Русин и Цыганков
© ФК Динамо Киев

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата и Кубка Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.
 
Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.
 
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 1/4 финала Кубка Украины.

Лучшими в составе обеих команды стали игроки киевлян, который вышли на замену. Русин и Цыганков получили по 7,5 баллов.

Оценки за матч «Динамо» – «Александрия» – 1:0:

 

  

Замены «Динамо»: Назарий Русин - 7,5; Владимир Шепелев - 6,0; Виктор Цыганков - 7,5; Александр Андриевский - б/о.

Замены «Александрии»: Максим Задерака - 5,5; Василий Грицук - 5,0; Денис Безбородько - б/о; Антон Шендрик - б/о.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Zport.
      Zport., 11.03.2020 23:56
    +3
    Интересно оценку судьи узнать. А Русин шиакарно вошёл в игру. Как же он старается.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 11.03.2020 23:25
    +5
    А Романов какую оценку за украденный чистый гол получит???
    Там кстати еще и фол на Русине был в штрафной можно было и посмотреть (хотя вроде Русин больше сам цеплялся).
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 11.03.2020 23:19
    +3
    Справедливые оценки, молодцы
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 11.03.2020 23:25
    +5
    А Романов какую оценку за украденный чистый гол получит???
    Там кстати еще и фол на Русине был в штрафной можно было и посмотреть (хотя вроде Русин больше сам цеплялся).
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 11.03.2020 23:56
    +3
    Интересно оценку судьи узнать. А Русин шиакарно вошёл в игру. Как же он старается.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 11.03.2020 23:19
    +3
    Справедливые оценки, молодцы
    Ссылка
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