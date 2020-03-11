Оливер ГЛАСНЕР: «Короновируса особо не боюсь»

В четверг, 12-го марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Вольфсбург» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Вольфсбурге на «Фольксваген-Арене», начало в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер – о предстоящем матче с «Шахтером», сильных сторонах соперника, составе своей команды и пустых трибунах.

– Оливер, кто из игроков не выйдет на поле?

– Те же, кто отсутствовал в недавней встрече с «Лейпцигом»: Гилавоги еще не готов, Мбабу... В любом случае конкретные решения по футболистам примем утром в день матча. Виллиама будет не хватать, у него травма колена. В остальном же состав готов, ребята в форме. У Кастельса никаких проблем, Руссийон в порядке.

– Какого поединка ждете?

– Думаю, «Шахтер» сыграет дисциплинированно на своей половине поля. Соперник очень креативен при владении мячом, будет рваться вперед и в то же время может сохранять спокойствие и удерживать мяч. От нас потребуется выдержка, чтобы дождаться своего шанса. Плюс придется хорошо обороняться с учетом того, что у «горняков» очень качественная атака. И нужно будет освобождать пространство для создания моментов, потому что мы хотим забить.

– Можете назвать сильные стороны противника?

– Как я уже говорил, это индивидуальное мастерство, креативность, скорость атакующей линии. Очень организованная команда, футболисты с большим опытом выступлений в Лиге чемпионов, Лиге Европы и в национальной сборной. Однако, думаю, мы можем создать большую интенсивность, чем та, к которой соперник привык в чемпионате Украины. Будет сложный поединок.

– Вы когда-нибудь играли при пустых трибунах?

– Пока нет. Иногда похожее случалось в Австрии, у нас там меньше болельщиков… Но с таким запретом сталкиваемся впервые. Немного странная ситуация, но мы постараемся победить.



– Беседовали об этом с футболистами?

Да, но это не должно быть главной темой для обсуждения. Важно думать о том, как вести себя на поле, что делать при владении мячом и при его потере с учетом скоростной атаки соперника. Отсутствие зрителей мы затронули лишь вкратце.

– А вы не боитесь коронавируса?

– Особо нет. Но сейчас, конечно же, не лучшее время для посещения концертов и массовых мероприятий.