Луиш КАШТРУ: «Футбольный матч без болельщиков снижает твои ожидания»

В четверг, 12-го марта, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Вольфсбург» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Вольфсбурге на «Фольксваген-Арене», начало в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча в Вольфсбурге, рассказал о кадровой ситуации и высокой интенсивности в еврокубках

– Мистер, завтра предстоит поединок без зрителей. Как этот факт повлияет на игру?

– Футбольный матч без болельщиков снижает твои ожидания в профессии. Конечно, нам всегда хочется, чтобы был полный стадион. Болельщики очень важны для игры. Это практически то же самое, что в театре, когда актеры играют, но никого нет в зале, никто на них не смотрит. Да, они выполняют свою работу, но очень важной составляющей не хватает. Знаем, что наши болельщики далеко, но они будут смотреть нас по телевизору. И мы все равно будем чувствовать их поддержку. И, помимо нашего профессионального долга, это добавляет ответственности провести хороший матч.

– Как футболисты восприняли новость о том, что будут играть без зрителей?

– Были немного разочарованы. Нам очень нравится атмосфера полного стадиона. Футбол строится именно на этом, на эмоциях. Мы всегда чувствуем то, что исходит от трибун, даже если идет в преимущество сопернику, и для нас является большой мотивацией. Отсутствие зрителей даст странное ощущение, но такова жизнь, по-другому нельзя. О коронавирусе сейчас говорят и пишут везде: по телевидению, в Интернете, в газетах. Есть недостаток безопасности, и нужно принимать самые жесткие меры. Это определенный сигнал – все должны быть очень осторожны, в том числе те, кто живет в футбольном мире и постоянно путешествует. Сейчас мы должны показать свою игру.

– Какова кадровая ситуация в «Шахтере» перед первым матчем с «Вольфсбургом»?

– Все, кто прилетел с нами, абсолютно готовы. Выберем наилучший вариант состава из возможных. Предстоит очень сложная борьба. «Вольфсбург» выступает в Бундеслиге, одной из топ-пяти лиг Европы. Чтобы добиться положительного результата, завтра нужно быть на высоком уровне. Мы отдаем себе отчет в том, что раунды плей-офф состоят из двух матчей и завтра еще ничего не решится, ведь это только первая часть.

– Как себя чувствует Коваленко? Готов ли он сыграть?

– Посмотрим. Медицинский департамент максимально работает на то, чтобы подготовить футболистов к поединку. Сейчас о составе говорить мы не можем – оставим решение на день матча. Надеемся, что все, кто прилетел в Германию, будут готовы.

– Оливер Гласнер сказал, что завтра его команда попробует предложить более высокую интенсивность игры, чем та, к которой соперник привык в чемпионате Украины. «Шахтер» готов к такому сценарию?

– Слава Богу, что так произойдет. «Манчестер Сити», «Аталанта», «Динамо» (Загреб) и «Бенфика» делали то же самое. Ни для кого не секрет, что в еврокубках все действуют очень агрессивно и интенсивно. Мы должны быть готовы правильно ответить на эти требования.