Александр БАБИЧ: «В кубке нет фаворитов»

В матче 1/4 финала Кубка Украины «Мариуполь» в Сумах на стадионе «Юбилейный» обыграл «Альянс» Липовой Долины, выступающий во Второй лиге, со счетом 4:2.

Представляем вашему вниманию пресс-конференцию главного тренера азовцев Александра Бабича:

— Тем и интересен Кубок, что здесь нет команд Премьер-лиги или команд Второй лиги. Здесь нет фаворитов. Это Кубок. Сегодняшний матч это в очередной раз подтвердил. Я думаю, для зрителей игра была интересной. Несмотря на качество поля, были забитые мячи, моменты, острота у ворот соперников. Получилась настоящая кубковая игра!

Мы рады, что прошли. Хочу отметить «Альянс», который очень здорово смотрелся. Сегодня нам нужно было сыграть на результат. И у нас это получилось.

— Второй матч кряду у «Мариуполя» удаляют игрока. С чем это связано?

— Это наша головная боль. Мы общаемся с ребятами на эту тему. Это эмоции… Вторая желтая карточка Федорчука — это ненужный фол на половине поля соперника. В данной ситуации надо было сыграть грамотнее. Все игроки хотели выиграть свои микродуэли, поэтому было столько фолов и желтых карточек.

— На вторую часть сезона для «Мариуполя» Кубок будет в приоритете?

— Первоначально, у нас стояла задача — повторить наш лучший результат и выйти в полуфинал. Теперь ждем жеребьевку. Мы понимаем, что соперник будет сильным. Но, повторюсь, в Кубке нет фаворитов. У нас есть шанс, кто бы нам ни попался, пройти дальше. Сейчас главное успокоиться, восстановиться и готовиться к следующей игре. В субботу, через два дня, мы играем с «Днепром».