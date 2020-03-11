Василий КОБИН: «Футболисты Миная пишут историю»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин поделился эмоциями после выхода его команды в полуфинал Кубка Украины.



«Знаете, накануне поединка мне приснился сон, что мы одолеем «Ингулец» в серии послематчевых пенальти. Поэтому мы и посвятили на последних тренировках много времени выполнению 11-метровых. В конце концов и место в воротах я доверил Андрею Поповичу, который уверенно чувствует себя во время ударов с 11-метровой отметки. И он проявил себя с наилучшей стороны - не только трижды побеждал гостей в дуэлях, но и сам забил...



Впрочем, сегодня прекрасно действовали все мои подопечные. Поскольку мы готовились к сезону в Турции фактически по соседству с «Ингульцом», то была возможность хорошо изучить сильные и уязвимые места этой самобытной команды. И считаю, что ребята выполнили установку и контролировали ситуацию на поле. Лишь после пропущенного, на мой взгляд, не совсем логического мяча нам несколько минут не хватало сплоченности, но при поддержке болельщиков мы смогли вновь поверить в свои силы. Футболисты «Миная» действительно пишут историю, и хочется надеяться, что выход в полуфинал - это еще не предел », - сказал Кобин.