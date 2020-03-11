ВИДЕО. Как Минай победил Ингулец по пенальти на пути к 1/2 Кубка Украины

В четвертьфинале Кубка Украины «Минай» взял верх над прошлогодним финалистом «Ингульцом» в серии послематчевых пенальти.
После основного времени на табло был зафиксирован счет 1:1, в дополнительное время команды голами не отличились, поэтому путевка в полуфинал разыгрывалась в серии 11-метровых.
«Минай» реализовал 6 ударов с точки, «Ингулец» на один меньше. Решающий пенальти в серии не реализовал вратарь «Ингульца» Богдан Шуст.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.