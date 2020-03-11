ВИДЕО. Как Минай победил Ингулец по пенальти на пути к 1/2 Кубка Украины

Решающий 11-метровый не реализовал вратарь «Ингульца» Богдан Шуст

  • 11.03.2020 21:05
  • 561 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Минай победил Ингулец по пенальти на пути к 1/2 Кубка Украины
© footboom.com

В четвертьфинале Кубка Украины «Минай» взял верх над прошлогодним финалистом «Ингульцом» в серии послематчевых пенальти.

После основного времени на табло был зафиксирован счет 1:1, в дополнительное время команды голами не отличились, поэтому путевка в полуфинал разыгрывалась в серии 11-метровых.

«Минай» реализовал 6 ударов с точки, «Ингулец» на один меньше. Решающий пенальти в серии не реализовал вратарь «Ингульца» Богдан Шуст.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    SkittDK
      SkittDK, 11.03.2020 21:28
    0
    Попович красава 🔥🔥🔥
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    SkittDK
      SkittDK, 11.03.2020 21:28
    0
    Попович красава 🔥🔥🔥
    Ссылка
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