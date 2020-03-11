Ливерпуль – Атлетико. Стартовые составы команд

Английскому клубу предстоит отыграть выездное поражение со счетом 0:1

  • 11.03.2020 21:10
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Ливерпуль – Атлетико. Стартовые составы команд
© ФК Атлетико Мадрид

В среду, 11-го марта, состоится ответный поединок стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся английский «Ливерпуль» и испанский «Атлетико». Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 22:00.
 
Вашему вниманию стартовые составы команд:
 
«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.
 
«Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер, Корреа, Томас, Сауль, Коке, Фелиш, Диего Коста.
 
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Ливерпулем» и «Атлетико».

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Источник — Sport.ua

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