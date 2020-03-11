ВИДЕО. Как Кополовец праздновал с Минаем выход в полуфинал Кубка Украины

«Минай» стал первым полуфиналистом Кубка Украины. В матче 1/4 финала команда обыграла «Ингулец», выиграв серию послематчевых пенальти.
После встречи полузащитник закарпатского клуба Михаил Кополовец поделился видео празднования из раздевалки. Было горячо.
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