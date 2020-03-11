Яремчук вернулся к тренировкам

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук вернулся из Сербии, где проходил первый курс реабилитации после операции.

В Белграде украинский футболист уже провел первые пробежки, а вчера, уже в Генте, начал работу с клубным специалистом по физической подготовке. В том числе провел и первые упражнения с мячом.

Ранее сообщалось о том, что восстановление Яремчука после травмы проходит медленнее, чем прогнозировалось.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Яремчука 17 голов в 30 матчах за «Гент».