Яремчук вернулся к тренировкам

Форвард сборной Украины завершил первый курс реабилитации после операции

  • 11.03.2020 19:34
  • 506 просмотров
  • 2 комментария
Яремчук вернулся к тренировкам
© ФК Гент. Роман Яремчук

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук вернулся из Сербии, где проходил первый курс реабилитации после операции.

В Белграде украинский футболист уже провел первые пробежки, а вчера, уже в Генте, начал работу с клубным специалистом по физической подготовке. В том числе провел и первые упражнения с мячом. 

Ранее сообщалось о том, что восстановление Яремчука после травмы проходит медленнее, чем прогнозировалось.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Яремчука 17 голов в 30 матчах за «Гент».

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 11.03.2020 20:05
    0
    Слава Богу!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 20:03
    +1
    Хоть одна хорошая новость
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 11.03.2020 20:03
    +1
    Хоть одна хорошая новость
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 11.03.2020 20:05
    0
    Слава Богу!
    Ссылка
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