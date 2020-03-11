Соль и Кадири в старте Динамо на матч Кубка Украины против Александрии

Тренеры определились стартовыми составами на четвертьфинал турнира

  • 11.03.2020 18:54
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Соль и Кадири в старте Динамо на матч Кубка Украины против Александрии
© ФК Динамо Киев

Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Украины между «Динамо» и «Александрией». Матч пройдет в Киеве. Начало в 19:30.

«Динамо»: Бущан - Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Караваев, Буяльский, Вербич, Кадири, Соль.

Запасные: Бойко, Шепелев, Цитаишвили, Андриевский, Цыганков, Дуэлунд, Русин.

«Александрия»: Панькив - Мирошниченко, Бухал, Дубра, Лучкевич, Довгий, Мышенко, Гречишкин, Банада, Третьяков, Ситало. 

Запасные: Билык, Грицук, Шендрик, Пашаев, Запорожан, Задерака, Безбородько.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Александрия».

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Источник — Sport.ua

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