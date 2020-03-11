ЧЕСНАКОВ: «Мы стали лучше в физическом плане. Не зря бегали в Турции»

Защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Украины против «Десны».

«Мы прошли хорошие сборы, соглашусь с мнением экспертов, что в физическом плане «Ворскла» стала выглядеть лучше и это сказалось на результатах. Получается, не зря бегали по турецким пляжам. Команда сплотилась и сейчас сосредоточена на решении турнирных задач.

Матч с «Десной»? Шансы есть всегда, и до игры они равны. Мы с уважением относимся к «Десне», это грозный соперник, который показывает хорошую игру. Мы же тоже будем нацелены на то, чтобы выйти на поле и показать хорошую игру.

В эти две недели у нас насыщенный график. Пожалуй, впервые так в нынешнем сезоне. Думаю, что пока что мы с ним справляемся», - сказал Чеснаков.

Матч «Десна» - «Ворскла» состоится 12 марта в Чернигове. Начало в 19:00.