СТЕПАНЕНКО: «Берегите свое здоровье и здоровье близких – это самое главное»

Полузащитник «Шахтера» перенес операцию на колене

  • 11.03.2020 14:45
  • 636 просмотров
  • 1 комментарий
СТЕПАНЕНКО: «Берегите свое здоровье и здоровье близких – это самое главное»
© ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко, который сегодня перенес операцию в Лондоне, опубликовал фото с больничной палаты.

«Дорогие друзья, бывают моменты, когда на нашем пути встречаются трудности и не дают нам двигаться вперёд. И важно остановиться, сделать выводы и использовать приобретённый опыт, чтобы продолжить свой путь вперед. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких - это самое дорогое, что у нас есть».

P.S. Пошёл съем круассан и выпью чашечку кофе, а то я пропустил завтрак, а мои родные и друзья знают, что я никогда не пропускаю breakfast», - написал Степаненко в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие друзья, бывают моменты, когда на нашем пути встречаются трудности и не дают нам двигаться вперёд. И важно остановиться , сделать выводы и использовать приобретённый опыт, чтобы продолжить свой путь вперед😉 Берегите своё здоровье и здоровье своих близких- это самое дорогое , что у нас есть🙌🏻💪🏻 P.S. Пошёл съем круассан и выпью чашечку кофе, а то я пропустил завтрак, а мои родные и друзья знают, что я никогда не пропускаю breakfast 😂😂😂

Публикация от Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

Ожидается, что Степаненко пропустит около месяца.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 14:53
    +3
    Выздоравливай Тарас.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 14:53
    +3
    Выздоравливай Тарас.
    Ссылка
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