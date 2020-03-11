СТЕПАНЕНКО: «Берегите свое здоровье и здоровье близких – это самое главное»

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко, который сегодня перенес операцию в Лондоне, опубликовал фото с больничной палаты.
«Дорогие друзья, бывают моменты, когда на нашем пути встречаются трудности и не дают нам двигаться вперёд. И важно остановиться, сделать выводы и использовать приобретённый опыт, чтобы продолжить свой путь вперед. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких - это самое дорогое, что у нас есть».
P.S. Пошёл съем круассан и выпью чашечку кофе, а то я пропустил завтрак, а мои родные и друзья знают, что я никогда не пропускаю breakfast», - написал Степаненко в Instagram.
Дорогие друзья, бывают моменты, когда на нашем пути встречаются трудности и не дают нам двигаться вперёд. И важно остановиться , сделать выводы и использовать приобретённый опыт, чтобы продолжить свой путь вперед😉 Берегите своё здоровье и здоровье своих близких- это самое дорогое , что у нас есть🙌🏻💪🏻 P.S. Пошёл съем круассан и выпью чашечку кофе, а то я пропустил завтрак, а мои родные и друзья знают, что я никогда не пропускаю breakfast 😂😂😂
Ожидается, что Степаненко пропустит около месяца.
Источник — Sport.ua
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