СТЕПАНЕНКО: «Берегите свое здоровье и здоровье близких – это самое главное»

Хавбек «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко, который сегодня перенес операцию в Лондоне, опубликовал фото с больничной палаты.

«Дорогие друзья, бывают моменты, когда на нашем пути встречаются трудности и не дают нам двигаться вперёд. И важно остановиться, сделать выводы и использовать приобретённый опыт, чтобы продолжить свой путь вперед. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких - это самое дорогое, что у нас есть».

P.S. Пошёл съем круассан и выпью чашечку кофе, а то я пропустил завтрак, а мои родные и друзья знают, что я никогда не пропускаю breakfast», - написал Степаненко в Instagram.

Ожидается, что Степаненко пропустит около месяца.