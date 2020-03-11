Аталанта Малиновского в Лиге чемпионов уже заработала 50 миллионов

Дебютный сезон в еврокубке уже получился успешным

  • 11.03.2020 14:46
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Аталанта Малиновского в Лиге чемпионов уже заработала 50 миллионов
© twitter.com/atalanta_bc

«Аталанта» в своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов сумела добраться до четвертьфинала - вчера команда Джан Пьеро Гасперини прошла «Валенсию» и ждет своего соперника в битве за полуфинал.

Столь успешные выступления в Лиге чемпионов уже принесли клубу 50 миллионов евро. В сумму входят призовые за групповой этап, за результаты на групповом этапе, а также успешное преодоление первого раунда плей-офф.

Плюс деньги от телевидения.

Минувшим летом «Аталанта» провела рекордное для себя трансферное окно, в том числе приобретя украинца Руслана Малиновского за 13,7 миллионов евро.

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Источник — Football-Italia

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