Аталанта Малиновского в Лиге чемпионов уже заработала 50 миллионов

«Аталанта» в своем дебютном сезоне в Лиге чемпионов сумела добраться до четвертьфинала - вчера команда Джан Пьеро Гасперини прошла «Валенсию» и ждет своего соперника в битве за полуфинал.
Столь успешные выступления в Лиге чемпионов уже принесли клубу 50 миллионов евро. В сумму входят призовые за групповой этап, за результаты на групповом этапе, а также успешное преодоление первого раунда плей-офф.
Плюс деньги от телевидения.
Минувшим летом «Аталанта» провела рекордное для себя трансферное окно, в том числе приобретя украинца Руслана Малиновского за 13,7 миллионов евро.
Источник — Football-Italia
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