ВИДЕО. Слова Моуриньо после вылета из Лиги чемпионов

Вчера «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов был на выезде разгромлен «РБ Лейпцигом» 0:3 и покинул турнир.
Вашему вниманию комментарий наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после провального матча:
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Источник — Sport.ua
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