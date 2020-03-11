Александр ГОЛОВКО: «Есть вопросы к Льорису»

Специалист подвел итоги разгромной победы «Лейпцига» над «Тоттенхэмом» (3:0)

  • 11.03.2020 11:53
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Александр ГОЛОВКО: «Есть вопросы к Льорису»
© ТК Футбол. Александр Головко

Бывший защитник сборной Украины Александр Головко подвел итоги победы «Лейпцига» над «Тоттенхэмом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В первом голе Забитцера хотел бы отметить действия Вернера и опорных полузащитников. После удара Вернер сразу подключается на подбор, а двое полузащитников «Тоттенхэма» бегут в ту зону, и их не видно. Они находятся в полупозиции и бегут на небольшом усилии. Ну и есть вопросы к вратарю (Уго Льорису — прим. ред.). Он — чемпион мира, и на этой стадии Лиги чемпионов он такие мячи брал. Они — люди, но в таких моментах класс должен сказываться.

Не зря эта команда является открытием Лиги чемпионов и забивает так много мячей. Во втором тайме «Лейпциг» очень классно играл по счету, в основном в контригру. В третьем голе много рикошетов было, однако, когда ты сильнее, тебе везет, и мяч чаще будет отскакивать к тебе. Случайностей здесь нет. Учитывая ту легкость, с которой атаковал «Лейпциг», я считаю, что они абсолютно заслуженно прошли дальше», — отметил Головко.

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Источник — ТК Футбол

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