Без Степаненко. Шахтер отправился в Германию на матч Лиги Европы

В среду «Шахтер» отправился в Германию на матч Лиги Европы против «Вольфсбурга». Игра состоится в четверг, начало в 22:00.
Наставник Луиш Каштру взял на игру 24 футболиста. В заявке отсутствует ключевой хавбек Тарас Степаненко, у которого повреждение ноги.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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