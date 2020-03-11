Без Степаненко. Шахтер отправился в Германию на матч Лиги Европы

В среду «Шахтер» отправился в Германию на матч Лиги Европы против «Вольфсбурга». Игра состоится в четверг, начало в 22:00.

Наставник Луиш Каштру взял на игру 24 футболиста. В заявке отсутствует ключевой хавбек Тарас Степаненко, у которого повреждение ноги.

Матч пройдет без болельщиков.