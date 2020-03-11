Алексей ГУЦУЛЯК: «К VAR в Украине не готовы ни судьи, ни стадионы»

Хавбек «Десны» Алексей Гуцуляк был удален в матче против «Зари» после того, как рефери Екатерина Монзуль пересмотрела момент с фолом с помощью VAR.

Игрок считает, что в Украине пока не готовы к этой системе.

«Со своей стороны я бы не сказал, что это красная. Я играл в мяч, отдавал пас. Левая нога у меня была опорной: я должен был на нее встать, а правая была в воздухе, поэтому так и получилось, что я наступил. Не хотел этого. Я не занимаюсь тем, чтобы травмировать кого-то намеренно. Специально я ничего не делал. Просто так получилось. Соперник не очень удачно вставил ногу».

«Считаю, что пока у нас не готовы к VAR ни судьи, ни все стадионы. Не может быть так, что в одном туре у кого есть VAR, а у кого-то - нет. Если VAR есть, то он должен быть на каждом матче всех команд. Потому что у кого-то с помощью VAR могут отобрать очки, а там, где эта система не работала...».

«Можно вспомнить наш матч с «Шахтером»: если бы VAR не было, мой гол был бы засчитан. Таких моментов много, поэтому считаю, что пока Украина не готова к VAR», - сказал Гуцуляк.