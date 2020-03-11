Алексей ГУЦУЛЯК: «К VAR в Украине не готовы ни судьи, ни стадионы»

Игрок «Десны» не слишком доволен использованием системы

  • 11.03.2020 10:48
  • 869 просмотров
  • 8 комментариев
Алексей ГУЦУЛЯК: «К VAR в Украине не готовы ни судьи, ни стадионы»
© desna.football

Хавбек «Десны» Алексей Гуцуляк был удален в матче против «Зари» после того, как рефери Екатерина Монзуль пересмотрела момент с фолом с помощью VAR.

Игрок считает, что в Украине пока не готовы к этой системе.

«Со своей стороны я бы не сказал, что это красная. Я играл в мяч, отдавал пас. Левая нога у меня была опорной: я должен был на нее встать, а правая была в воздухе, поэтому так и получилось, что я наступил. Не хотел этого. Я не занимаюсь тем, чтобы травмировать кого-то намеренно. Специально я ничего не делал. Просто так получилось. Соперник не очень удачно вставил ногу».

«Считаю, что пока у нас не готовы к VAR ни судьи, ни все стадионы. Не может быть так, что в одном туре у кого есть VAR, а у кого-то - нет. Если VAR есть, то он должен быть на каждом матче всех команд. Потому что у кого-то с помощью VAR могут отобрать очки, а там, где эта система не работала...».

«Можно вспомнить наш матч с «Шахтером»: если бы VAR не было, мой гол был бы засчитан. Таких моментов много, поэтому считаю, что пока Украина не готова к VAR», - сказал Гуцуляк.

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Источник — ФК Десна

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 11.03.2020 12:26
    0
    Billy Milligan, 11.03.2020 11:52
    Монзуль арбитр FIFA, это наивысшая квалификация судьи. У нас их 11 человек на всю страну. Какой тебе еще высшей квалификации судья нужен? Судья Дредд чи шо?
    Арбитр ФИФА - не показатель профессионализма и честности. Мы ведь прекрасно знаем, благодаря журналистам, как туда и за сколько, попадают некоторые арбитры. И Монзуль, в том числе...
    Ссылка
    Billy Milligan
      Billy Milligan, 11.03.2020 11:52
    0
    Виктор Алтухов, 11.03.2020 11:11
    К ВАР не готовы игроки, которые привыкли слишком много фолить. Не готовы большинство судей вследствие низкой квалификации (типа Монзуль). Однако ВАР полезен для исправления этих недостатков, хотя с продажными судьями, а их не менее 30%, ВАРу бороться сложно, особенно в вопросах показа желтых карточек за пределами штрафной.
    Монзуль арбитр FIFA, это наивысшая квалификация судьи. У нас их 11 человек на всю страну. Какой тебе еще высшей квалификации судья нужен? Судья Дредд чи шо?
    Ссылка
    ВАДИМ(АНТРАЦИТ)
      ВАДИМ(АНТРАЦИТ), 11.03.2020 11:15
    +2
    Расскажи это Юрченко, который до сих пор не тренируется...
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    Виктор Алтухов
      Виктор Алтухов, 11.03.2020 11:11
    +1
    К ВАР не готовы игроки, которые привыкли слишком много фолить. Не готовы большинство судей вследствие низкой квалификации (типа Монзуль). Однако ВАР полезен для исправления этих недостатков, хотя с продажными судьями, а их не менее 30%, ВАРу бороться сложно, особенно в вопросах показа желтых карточек за пределами штрафной.
    Ссылка
    Oleg Bondar
    online
      Oleg Bondar, 11.03.2020 11:03
    +4
    Гений логики))) его наверное Михайличенко укусил
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    Вадим Вадим
      Вадим Вадим, 11.03.2020 10:57
    +9
    к ВАР не готовы некоторые футболисты и не важно специально ты сбивал соперника или нет, если это нарушение могло нанести травму, то это КК
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    Slevin
      Slevin, 11.03.2020 10:54
    +7
    ду-ра-чёк.
    1) то что его удалили - решение не ВАРа а судьи
    2) самая главная проблема сейчас - отсутствие ВАРа на всех матчах.
    это ж так сложо поставить экран и запустить видео с возможностью перемоки. Тут же нужны нано-технологии.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 10:52
    +1
    Понятно когда твоей команде не засчитывают гол, потом удаляют.
    Десне вернётся удача. Гуцуляк будет говорить что вар супер
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    Вадим Вадим
    online
      Вадим Вадим, 11.03.2020 10:57
    +9
    к ВАР не готовы некоторые футболисты и не важно специально ты сбивал соперника или нет, если это нарушение могло нанести травму, то это КК
    Ссылка
    Slevin
      Slevin, 11.03.2020 10:54
    +7
    ду-ра-чёк.
    1) то что его удалили - решение не ВАРа а судьи
    2) самая главная проблема сейчас - отсутствие ВАРа на всех матчах.
    это ж так сложо поставить экран и запустить видео с возможностью перемоки. Тут же нужны нано-технологии.
    Ссылка
    Oleg Bondar
    online
      Oleg Bondar, 11.03.2020 11:03
    +4
    Гений логики))) его наверное Михайличенко укусил
    Ссылка
    ВАДИМ(АНТРАЦИТ)
      ВАДИМ(АНТРАЦИТ), 11.03.2020 11:15
    +2
    Расскажи это Юрченко, который до сих пор не тренируется...
    Ссылка
    Виктор Алтухов
      Виктор Алтухов, 11.03.2020 11:11
    +1
    К ВАР не готовы игроки, которые привыкли слишком много фолить. Не готовы большинство судей вследствие низкой квалификации (типа Монзуль). Однако ВАР полезен для исправления этих недостатков, хотя с продажными судьями, а их не менее 30%, ВАРу бороться сложно, особенно в вопросах показа желтых карточек за пределами штрафной.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.03.2020 10:52
    +1
    Понятно когда твоей команде не засчитывают гол, потом удаляют.
    Десне вернётся удача. Гуцуляк будет говорить что вар супер
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 11.03.2020 12:26
    0
    Billy Milligan, 11.03.2020 11:52
    Монзуль арбитр FIFA, это наивысшая квалификация судьи. У нас их 11 человек на всю страну. Какой тебе еще высшей квалификации судья нужен? Судья Дредд чи шо?
    Арбитр ФИФА - не показатель профессионализма и честности. Мы ведь прекрасно знаем, благодаря журналистам, как туда и за сколько, попадают некоторые арбитры. И Монзуль, в том числе...
    Ссылка
    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 11.03.2020 11:52
    0
    Виктор Алтухов, 11.03.2020 11:11
    К ВАР не готовы игроки, которые привыкли слишком много фолить. Не готовы большинство судей вследствие низкой квалификации (типа Монзуль). Однако ВАР полезен для исправления этих недостатков, хотя с продажными судьями, а их не менее 30%, ВАРу бороться сложно, особенно в вопросах показа желтых карточек за пределами штрафной.
    Монзуль арбитр FIFA, это наивысшая квалификация судьи. У нас их 11 человек на всю страну. Какой тебе еще высшей квалификации судья нужен? Судья Дредд чи шо?
    Ссылка
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