АНХЕЛИНЬО: «Я сейчас на седьмом небе»

23-летний левый защитник «Лейпцига» Анхелиньо поделился мнением о разгроме «Тоттенхэма» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Восхитительный вечер. Я сейчас на седьмом небе. Мы хорошо настроились и сразу же взялись за дело. Мы очень рады. Было непросто — нам пришлось много работать. Вы видели по игре, каков был план. Мы доминировали, но для этого пришлось сильно постараться», — считает Анхелиньо.

В первом матче «Лейпциг» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Контракт Анхелиньо принадлежит «Манчестер Сити».