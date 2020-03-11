Жозе МОУРИНЬО: «Мы допустили те же ошибки»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:3) и вылет своей команды из Лиги чемпионов.

«Мы допустили все те же ошибки, которые анализировали в предыдущих матчах. Порой такое происходит, когда команде больше нечего выдать. Я не могу требовать, чтобы ребята отдавали больше, чем они могут.

Мы подготовились определенным образом, затем, за пару часов до начала матча, я понял, что Санчес тоже не может играть. Это очень плохо для всех, и я не думаю, что кто-то смог бы успешно противостоять такой ситуации», — отметил Моуриньо.

В первом матче «Лейпциг» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.