Жозе МОУРИНЬО: «Мы допустили те же ошибки»

Наставник «Тоттенхэма» рассказал о поражении от «Лейпцига» и вылете команды из Лиги чемпионов

  • 11.03.2020 08:08
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Жозе МОУРИНЬО: «Мы допустили те же ошибки»
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от «Лейпцига» (0:3) и вылет своей команды из Лиги чемпионов.

«Мы допустили все те же ошибки, которые анализировали в предыдущих матчах. Порой такое происходит, когда команде больше нечего выдать. Я не могу требовать, чтобы ребята отдавали больше, чем они могут.

Мы подготовились определенным образом, затем, за пару часов до начала матча, я понял, что Санчес тоже не может играть. Это очень плохо для всех, и я не думаю, что кто-то смог бы успешно противостоять такой ситуации», — отметил Моуриньо.

В первом матче «Лейпциг» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

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Источник — УЕФА

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