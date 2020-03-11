АНХЕЛИНЬО: «Было бы здорово сыграть с Манчестер Сити»

Футболист «Лейпцига» подвел итоги разгрома «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0)

  • 11.03.2020 07:19
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АНХЕЛИНЬО: «Было бы здорово сыграть с Манчестер Сити»
© ФК Лейпциг. Анхелиньо

23-летний левый защитник «Лейпцига» Анхелиньо прокомментировал разгром «Тоттенхэма» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Наша команда всегда усердно работает. Хочу поблагодарить болельщиков. Болельщики и наша команда — одно целое. Было бы здорово сыграть в следующем раунде с «Манчестер Сити». Это очень непростой соперник. У нас молодая и голодная до побед команда. Усердная работа — залог нашего успеха», — отметил Анхелиньо.

В первом матче «Лейпциг» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Контракт Анхелиньо принадлежит «Манчестер Сити».

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Источник — УЕФА

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