АНХЕЛИНЬО: «Было бы здорово сыграть с Манчестер Сити»

23-летний левый защитник «Лейпцига» Анхелиньо прокомментировал разгром «Тоттенхэма» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Наша команда всегда усердно работает. Хочу поблагодарить болельщиков. Болельщики и наша команда — одно целое. Было бы здорово сыграть в следующем раунде с «Манчестер Сити». Это очень непростой соперник. У нас молодая и голодная до побед команда. Усердная работа — залог нашего успеха», — отметил Анхелиньо.

В первом матче «Лейпциг» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0. Контракт Анхелиньо принадлежит «Манчестер Сити».