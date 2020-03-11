Алехандро ГОМЕС: «Хочу приносить Аталанте все больше пользы»

32-летний аргентинский форвард «Аталанты» Алехандро Гомес прокомментировал выездную победу над «Валенсией» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующую стадию турнира.

«С течением лет я становлюсь сильнее как футболист, прибавляю в опыте и хочу приносить команде все больше пользы. Я очень рад играть в этом клубе. Сегодня наши наработки хорошо сработали», — отметил Гомес.