Алехандро ГОМЕС: «Хочу приносить Аталанте все больше пользы»

32-летний аргентинский форвард «Аталанты» Алехандро Гомес прокомментировал выездную победу над «Валенсией» (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующую стадию турнира.
«С течением лет я становлюсь сильнее как футболист, прибавляю в опыте и хочу приносить команде все больше пользы. Я очень рад играть в этом клубе. Сегодня наши наработки хорошо сработали», — отметил Гомес.
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Источник — УЕФА
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