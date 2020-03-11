Деле АЛЛИ: «Нельзя приводить травмы в качестве оправдания вылета из ЛЧ»

Полузащитник «Тоттенхэма» разочарован поражением от «Лейпцига»

  • 11.03.2020 05:14
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  • 1 комментарий
Деле АЛЛИ: «Нельзя приводить травмы в качестве оправдания вылета из ЛЧ»
© Goal.com. Деле Алли

Хавбек «Тоттенхэма» Деле Алли прокомментировал разгромное поражение от «Лейпцига» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам двух матчей (0:4) лондонцы покидают турнир.

«Чувствуем опустошение. Мы верили до матча, но не смогли показать ту игру, которую должны были. Если не прибавляешь, тебя наказывают. Тяжело вылетать вот так. После первого пропущенного мяча не многое изменилось - мы должны были забивать дважды в любом случае. Мы предоставили сопернику слишком много шансов и были наказаны.

Мы должны были продемонстрировать зрелость и сражаться, но у нас не получилось. Нельзя приводить травмы в качестве оправдания. Но у нас неплохая команда. Это «Тоттенхэм». У нас есть молодые игроки, которые должны прибавить. Сегодня не все были на высоте.

Мы должны извиниться перед болельщиками. Они заслуживали большего. Знаем, что это был не лучший сезон для нас. Такие матчи заставляют спуститься с небес. У нас пропала уверенность. Мы находимся не в лучшей ситуации, но способны это изменить», - сказал Алли.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Руслан Федьков
    online
      Руслан Федьков, 11.03.2020 06:07
    0
    но всё же
    Ссылка
    Руслан Федьков
    online
      Руслан Федьков, 11.03.2020 06:07
    0
    но всё же
    Ссылка
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