Нагельсманн – самый молодой тренер, преодолевший раунд плей-офф ЛЧ

«Лейпциг» обыграл «Тоттенхэм» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча закончилась со счетом 3:0. Немецкий клуб по итогам двухматчевого противостояния (4:0) вышел в четвертьфинал турнира.
Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсман стал самым молодым специалистом в истории, которому удалось преодолеть раунд плей-офф еврокубкового турнира.
На данный момент специалисту 32 года и 231 день.
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Источник — УЕФА
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