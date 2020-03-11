Моуриньо проводит худшую серию без побед в карьере

«Тоттенхэм» уступил «Лейпцигу» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Команда Жозе Моуриньо не может победить уже в шести матчах подряд. За эти шесть матчей «шпоры» дважды сыграли вничью и четыре раза потерпели поражения.
Это худшая серия Моуриньо в карьере.
Для 57-летнего специалиста этот матч стал 935-м в тренерской карьере.
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Источник — Opta
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