Моуриньо проводит худшую серию без побед в карьере

Команда португальца не может победить уже шесть матчей кряду

  • 11.03.2020 01:49
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Моуриньо проводит худшую серию без побед в карьере
© УЕФА. Жозе Моуриньо

«Тоттенхэм» уступил «Лейпцигу» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Жозе Моуриньо не может победить уже в шести матчах подряд. За эти шесть матчей «шпоры» дважды сыграли вничью и четыре раза потерпели поражения.

Это худшая серия Моуриньо в карьере.

Для 57-летнего специалиста этот матч стал 935-м в тренерской карьере.

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Источник — Opta

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