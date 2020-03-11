НАГЕЛЬСМАНН: «Мы не приспосабливались к Тоттенхэму, играли в своем стиле»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями от победы над «Тоттенхэмом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкая команда победила в двух матчах (4:0) и вышла в четвертьфинал.

«Я очень рад, что мы пробились в следующий раунд и сделали это заслуженно. Мы забили четыре мяча в этом противостоянии и ни одного не пропустили. Мы были лучше «Тоттенхэма» в этом матче и во всем противостоянии.

Мы впервые пробились в плей-офф и сделали это без нервов, но самое главное, что мы старались играть в своем фирменном стиле и важно, чтобы мы продолжать играть так в следующем раунде. Мы не слишком сильно приспосабливались к «Тоттенхэму». Мы играли в свой футбол и справились с этой задачей великолепно», - сказал Нагельсманн.