НАГЕЛЬСМАНН: «Мы не приспосабливались к Тоттенхэму, играли в своем стиле»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями от победы над «Тоттенхэмом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Немецкая команда победила в двух матчах (4:0) и вышла в четвертьфинал.
«Я очень рад, что мы пробились в следующий раунд и сделали это заслуженно. Мы забили четыре мяча в этом противостоянии и ни одного не пропустили. Мы были лучше «Тоттенхэма» в этом матче и во всем противостоянии.
Мы впервые пробились в плей-офф и сделали это без нервов, но самое главное, что мы старались играть в своем фирменном стиле и важно, чтобы мы продолжать играть так в следующем раунде. Мы не слишком сильно приспосабливались к «Тоттенхэму». Мы играли в свой футбол и справились с этой задачей великолепно», - сказал Нагельсманн.
Источник — УЕФА
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