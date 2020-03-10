ВИДЕО. Иличич сделал покер в ответном матче с Валенсией

Форвард «Аталанты» забил четыре мяча

  • 10.03.2020 23:55
  • 650 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Иличич сделал покер в ответном матче с Валенсией
© Twitter. Йосип Иличич

32-летний словенский нападающий итальянской «Аталанты» Йосип Иличич сделал покер в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской «Валенсией» (4:3).

Первый гол

Второй гол

Третий гол

Четвертый гол

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 11.03.2020 00:02
    0
    Йосип драний... Он шо, вместе с нашими биатлонистами готовился к сезону, что так зажигает при пустых трибунах?
    Ссылка
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 11.03.2020 00:02
    0
    Йосип драний... Он шо, вместе с нашими биатлонистами готовился к сезону, что так зажигает при пустых трибунах?
    Ссылка
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