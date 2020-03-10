ВИДЕО. Иличич сделал покер в ответном матче с Валенсией

32-летний словенский нападающий итальянской «Аталанты» Йосип Иличич сделал покер в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской «Валенсией» (4:3).
Первый гол
Второй гол
Третий гол
Четвертый гол
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Источник — Sport.ua
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