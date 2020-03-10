Мбаппе сдал тест на коронавирус. У него два дня болит горло

Ранее сообщалось о том, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из-за болей в горле. Также игрок уже два дня не тренировался.
В связи с болезнью Мбаппе принял решение сдать тест на коронавирус. Результаты ожидаются завтра утром.
Решение по поводу участия Мбаппе в матче с «Боруссией» также будет принято завтра утром.
На данный момент во Франции выявлено уже более 1700 случаев заражения коронавирусом. 33 человека умерло.
Источник — L`Equipe
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