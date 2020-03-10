Мбаппе сдал тест на коронавирус. У него два дня болит горло

Форвард ПСЖ, скорее всего, не сыграет с «Боруссией»

  • 10.03.2020 21:56
  • 1189 просмотров
  • 4 комментария
Мбаппе сдал тест на коронавирус. У него два дня болит горло
© twitter.com/PSG_inside

Ранее сообщалось о том, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из-за болей в горле. Также игрок уже два дня не тренировался.

В связи с болезнью Мбаппе принял решение сдать тест на коронавирус. Результаты ожидаются завтра утром.

Решение по поводу участия Мбаппе в матче с «Боруссией» также будет принято завтра утром.

На данный момент во Франции выявлено уже более 1700 случаев заражения коронавирусом. 33 человека умерло.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — L`Equipe

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 10.03.2020 22:37
    0
    Та вроде ж обезьяны не болеют, от мышей к людям перешло
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 10.03.2020 22:13
    -1
    Скорейшего выздоровления! И не бери лишнего в рот, как Беседин
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 10.03.2020 22:12
    -1
    Мити руки ще туди-сюди, але рекомендації про те що треба закриватися ліктем під час чиху, а також витримувати дистанцію у 1 або 1.5 метри, це просто смішно. В автобус зайшов, хтось попереду перднув, через хвилину, усі пасажири потенційно інфіковані.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 10.03.2020 22:02
    -1
    Писець підповзає.
    Місця скупчення людей - ось де загроза.
    Суспілний тарнспорт, концертні зали, стадіони під час матчів, аеропоти, автовокзали, школи, ВУЗи і так далі.
    Ссылка
    Алена Остапенко
      Алена Остапенко, 10.03.2020 22:37
    0
    Та вроде ж обезьяны не болеют, от мышей к людям перешло
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности