Мбаппе рискует пропустить ответный матч с Боруссией

21-летний форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

По данным источника, Мбаппе пропустил тренировку ПСЖ из-за боли в горле. Отмечается, что решение об участии игрока в матче с немцами будет принято непосредственно перед игрой.

Отметим, что в этом сезоне Мбаппе провел за столичный клуб 32 матча, в которых забил 30 мячей и сделал 17 ассистов.

В первом матче «Боруссия» одержала победу над ПСЖ со счетом 2:1. Ответный матч состоится 11 марта в Париже без зрителей из-за эпидемии коронавируса.