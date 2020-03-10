7 клубов Серии А, включая Милан и Лацио, отменили тренировки

Ранее чемпионат Италии по футболу был остановлен как минимум до 3 апреля в связи с эпидемией коронавируса в стране.

Теперь же сразу 7 клубов Серии А приняли решение отменить даже тренировки. Речь идет о «Милане», «Лацио», «Кальяри», «Брешии», «Фиорентине» и СПАЛе.

«Милан» объявил о том, что тренировки не будут проводиться до 15 марта. При этом продление паузы в тренировках также возможно.

По последним данным, в Италии зафиксировано 7 985 случаев заражения коронавирусом. 463 человека умерли.