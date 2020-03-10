РБ Лейпциг – Тоттенхэм. Известны стартовые составы

Сегодня «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«РБ Лейпциг»: Гулачи – Упамекано, Хальстенберг, Клостерманн – Анхелиньо, Забитцер, Лаймер, Мукиеле – Вернер, Шик, Нкунку
«Тоттенхэм»: Льорис – Орье, Альдервейрельд, Танганга, Сессеньон – Уинкс, Дайер – Ло Чельсо, Алли, Ламела – Моура
Первый матч в Лондоне завершился выездной победой «РБ Лейпцига» со счетом 1:0.
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Источник — УЕФА
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