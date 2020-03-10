РБ Лейпциг – Тоттенхэм. Известны стартовые составы

Тренеры команд сделали свой выбор

  • 10.03.2020 21:15
  • 645 просмотров
  • 0 комментариев
РБ Лейпциг – Тоттенхэм. Известны стартовые составы
© twitter.com/DieRotenBullen

Сегодня «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи – Упамекано, Хальстенберг, Клостерманн – Анхелиньо, Забитцер, Лаймер, Мукиеле – Вернер, Шик, Нкунку

«Тоттенхэм»: Льорис – Орье, Альдервейрельд, Танганга, Сессеньон – Уинкс, Дайер – Ло Чельсо, Алли, Ламела – Моура

Первый матч в Лондоне завершился выездной победой «РБ Лейпцига» со счетом 1:0.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности