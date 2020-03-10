Валенсия – Аталанта. Малиновский начнет матч в запасе

Стартовые составы команд на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 10.03.2020 21:11
  • 1046 просмотров
  • 3 комментария
Валенсия – Аталанта. Малиновский начнет матч в запасе
© Twitter. Руслан Малиновский

Во вторник, 10 марта, «Валенсия» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома примет «Аталанту». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд.

«Валенсия»: Силлессен, Кондогбиа, Солер, Гамейро, Парехо, Дьяхаби, Гайя, Коклен, Васс, Родриго, Торрес.

«Аталанта»: Спортьелло, Кальдара, Паломино, Госенс, Гомес, Фройлер, де Роон, Джимшити, Хатебур, Иличич, Пашалич.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский остался в запасе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» – «Аталанта».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 10.03.2020 21:51
    0
    14sergey1953, 10.03.2020 21:38
    Валенсия намного сильне от Аталанты, без зрителей будет посложнее, но тем не менее шанс есть.
    Ти результат першого матчу взагалі знаєш?
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 10.03.2020 21:38
    0
    Валенсия намного сильне от Аталанты, без зрителей будет посложнее, но тем не менее шанс есть.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 10.03.2020 21:20
    0
    ля скоко можно
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 10.03.2020 21:51
    0
    14sergey1953, 10.03.2020 21:38
    Валенсия намного сильне от Аталанты, без зрителей будет посложнее, но тем не менее шанс есть.
    Ти результат першого матчу взагалі знаєш?
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 10.03.2020 21:38
    0
    Валенсия намного сильне от Аталанты, без зрителей будет посложнее, но тем не менее шанс есть.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 10.03.2020 21:20
    0
    ля скоко можно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности