Полузащитник «Селтика» Марьян Швед может покинуть «Селтик» в конце сезона. Украинский хавбек недоволен отсутствием игровой практики в составе шотландского клуба.
Швед в ближайшее время планирует встретиться с руководством «Селтика» и главным тренером Нилом Ленноном для того, чтобы обсудить свое будущее.
Швед перешел в «Селтик» в мае 2019 года из «Карпат». Он провел за шотландский клуб всего 3 матча и забил 1 гол.
Ранее известный скаут заявил, что переход Шведа в «Селтик» был ошибкой.
Источник — Football Insider
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Боюсь, масло через динамовскую кашу испортится.
Боюсь, масло через динамовскую кашу испортится.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.