Швед может покинуть Селтик

Украинский хавбек недоволен отсутствием игровой практики

  • 10.03.2020 20:58
  • 3972 просмотра
  • 8 комментариев
Швед может покинуть Селтик
© ФК Селтик. Марьян Швед

Полузащитник «Селтика» Марьян Швед может покинуть «Селтик» в конце сезона. Украинский хавбек недоволен отсутствием игровой практики в составе шотландского клуба.

Швед в ближайшее время планирует встретиться с руководством «Селтика» и главным тренером Нилом Ленноном для того, чтобы обсудить свое будущее.

Швед перешел в «Селтик» в мае 2019 года из «Карпат». Он провел за шотландский клуб всего 3 матча и забил 1 гол.

Ранее известный скаут заявил, что переход Шведа в «Селтик» был ошибкой.

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Источник — Football Insider

(20 голосов)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 10.03.2020 22:12
    +1
    Днепр-1, Олександрія, Колос краще б він опинився в цих клубах. Ігрова практика і можливість бути на виду, а не гріти банку
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.03.2020 22:08
    +1
    Швед видимо не может играть в жёсткий силовой футбол,спрашивается,зачем было переходить?Лишь бы убежать из украинского первенства?Или за очень большую зарплату,что сомнительно,жаль что у парня не получилось
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.03.2020 21:54
    +1
    Жаль что оказался для Европы слабоват и ладно Севилья, но тут и Селтик не потянул, очевидно что заберут в чукр обратно по сниженной цене, хотя стоило бы забросить его в Бельгию, там наши чудненько раскрываются
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 10.03.2020 21:37
    +3
    Все правильно, нужно уходить. Так как с языком проблема, лучше играть за клубы ближнего зарубежья. Рашка не вариант, конечно
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    Dynamo Kyiv Badges
      Dynamo Kyiv Badges, 10.03.2020 21:37
    +3
    По моему его звали в Динамо, но ему видно нравятся Шотландские скамейки.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 21:34
    0
    В шахтер. Там один лентяй есть. Будет 2
    Ссылка
    LeXXX костюк
      LeXXX костюк, 10.03.2020 21:22
    0
    Desna777, 10.03.2020 21:17
    Динамо ждёт тебя Марьян... Каши маслом не испортишь
    __________________________________________
    Боюсь, масло через динамовскую кашу испортится.
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    Desna777
    online
      Desna777, 10.03.2020 21:17
    +3
    Динамо ждёт тебя Марьян... Каши маслом не испортишь
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 10.03.2020 21:37
    +3
    Все правильно, нужно уходить. Так как с языком проблема, лучше играть за клубы ближнего зарубежья. Рашка не вариант, конечно
    Ссылка
    Dynamo Kyiv Badges
      Dynamo Kyiv Badges, 10.03.2020 21:37
    +3
    По моему его звали в Динамо, но ему видно нравятся Шотландские скамейки.
    Ссылка
    Desna777
    online
      Desna777, 10.03.2020 21:17
    +3
    Динамо ждёт тебя Марьян... Каши маслом не испортишь
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 10.03.2020 22:12
    +1
    Днепр-1, Олександрія, Колос краще б він опинився в цих клубах. Ігрова практика і можливість бути на виду, а не гріти банку
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.03.2020 22:08
    +1
    Швед видимо не может играть в жёсткий силовой футбол,спрашивается,зачем было переходить?Лишь бы убежать из украинского первенства?Или за очень большую зарплату,что сомнительно,жаль что у парня не получилось
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.03.2020 21:54
    +1
    Жаль что оказался для Европы слабоват и ладно Севилья, но тут и Селтик не потянул, очевидно что заберут в чукр обратно по сниженной цене, хотя стоило бы забросить его в Бельгию, там наши чудненько раскрываются
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.03.2020 21:34
    0
    В шахтер. Там один лентяй есть. Будет 2
    Ссылка
    LeXXX костюк
      LeXXX костюк, 10.03.2020 21:22
    0
    Desna777, 10.03.2020 21:17
    Динамо ждёт тебя Марьян... Каши маслом не испортишь
    __________________________________________
    Боюсь, масло через динамовскую кашу испортится.
    Ссылка
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