Полузащитник «Селтика» Марьян Швед может покинуть «Селтик» в конце сезона. Украинский хавбек недоволен отсутствием игровой практики в составе шотландского клуба.

Швед в ближайшее время планирует встретиться с руководством «Селтика» и главным тренером Нилом Ленноном для того, чтобы обсудить свое будущее.

Швед перешел в «Селтик» в мае 2019 года из «Карпат». Он провел за шотландский клуб всего 3 матча и забил 1 гол.

Ранее известный скаут заявил, что переход Шведа в «Селтик» был ошибкой.