На матче Вольфсбург – Шахтер не будет журналистов

На первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» – «Шахтер» не пустят журналистов.

Доступ на стадион получат только работники, которые обеспечивают трансляцию. Пресс-конференций не будет ни до, ни после матча.

Ранее сообщалось, что матч пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, матч «Вольфсбург» – «Шахтер» состоится 12 марта. Начало в 22:00 по Киеву.