На матче Вольфсбург – Шахтер не будет журналистов

Отменены все медиаактивности, включая пресс-конференции

  • 10.03.2020 20:40
  • 659 просмотров
  • 4 комментария
На матче Вольфсбург – Шахтер не будет журналистов
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

На первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» – «Шахтер» не пустят журналистов. 

Доступ на стадион получат только работники, которые обеспечивают трансляцию. Пресс-конференций не будет ни до, ни после матча.

Ранее сообщалось, что матч пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, матч «Вольфсбург» – «Шахтер» состоится 12 марта. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 10.03.2020 21:08
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 10.03.2020 21:04
    Головне, щоб на Тайсона ніхто не кашлянув, а то буде плакати що расизм...
    И самоизолируется на 14 дней
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 10.03.2020 21:04
    +1
    Головне, щоб на Тайсона ніхто не кашлянув, а то буде плакати що расизм...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 10.03.2020 20:57
    0
    А ныть как после матча? Сториз инсты записывать?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.03.2020 20:57
    +1
    А судьи будут?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 10.03.2020 21:04
    +1
    Головне, щоб на Тайсона ніхто не кашлянув, а то буде плакати що расизм...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.03.2020 20:57
    +1
    А судьи будут?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 10.03.2020 21:08
    0
    Vbolivalnyk-Peter, 10.03.2020 21:04
    Головне, щоб на Тайсона ніхто не кашлянув, а то буде плакати що расизм...
    И самоизолируется на 14 дней
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 10.03.2020 20:57
    0
    А ныть как после матча? Сториз инсты записывать?
    Ссылка
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