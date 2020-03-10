На матче Вольфсбург – Шахтер не будет журналистов

На первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» – «Шахтер» не пустят журналистов.
Доступ на стадион получат только работники, которые обеспечивают трансляцию. Пресс-конференций не будет ни до, ни после матча.
Ранее сообщалось, что матч пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Напомним, матч «Вольфсбург» – «Шахтер» состоится 12 марта. Начало в 22:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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