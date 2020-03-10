Юрген КЛОПП: «Матч с Атлетико – один из самых больших вызовов в футболе»

Наставник «Ливерпуля» - о матче против «Атлетико»

  • 10.03.2020 20:25
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Юрген КЛОПП: «Матч с Атлетико – один из самых больших вызовов в футболе»
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» Мадрид, который состоится завтра, 11 марта:

«Жду больше ударов по воротам. Смотрите, «без ударов по воротам» звучит так, как будто у нас не было моментов, и это не так. У нас были шансы, хорошие шансы, но мы играли против, возможно, лучшей команды мира по игре в глубокой обороне. Они забили гол, в котором им сопутствовало немного удачи, а нам – нет. Это не было чем-то, к чему мы не готовились. Иногда таков футбол.

Увезти счет 0:0 оттуда было бы отличным результатом, но это не облегчило бы нашу задачу, потому что все равно надо было бы забивать. С самого начала было понятно, что игра против «Атлетико» – это один из самых больших вызовов в футболе. Они не выйдут с выброшенным белым флагом, они бьются до конца, мы тоже делаем это – и именно поэтому это противостояние так интересно.

Сейчас перерыв, это самая хорошая новость. В обычных матчах мы достаточно хорошо используем перерывы. Мы извлекли урок из первой половины, показали парням несколько ситуаций, и во втором тайме мы очень часто играем лучше. В этот раз у нас было не 15 минут, а три недели. Мы не потратили все свое время, готовясь только к этому матчу, но сейчас у нас есть пара дней, и мы хотим это использовать».

Первый матч в Мадриде завершился победой «Атлетико» 1:0.

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Источник — ФК Ливерпуль

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