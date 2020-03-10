Шахтер подтвердил, что выездной матч с Вольфсбургом пройдет без зрителей

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер» в Германии пройдет без зрителей.

ФК «Вольфсбург» уведомил ФК «Шахтер» о соответствующем решении, которое было принято из-за ситуации с коронавирусом. 12-го марта игра пройдет при пустых трибунах.

Болельщикам «Шахтера», которые приобрели билеты на матч в Вольфсбурге, деньги будут возвращены.