ФОТО. Стерлинг — самый дорогий игрок в АПЛ

25-летний английский левый вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал самым дорогим футболистом в АПЛ.

Ориентировочная стоимость Стерлинга оценивается в €160 миллионов. Рахим перешел в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» летом 2015-го года за €63,7 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «горожан» 39 матчей во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 7 результативных передач.

Места со второго по четвертое занимают Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Мохамед Салах и Садио Мане (оба — «Ливерпуль»), а также Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»). Каждый из этих игроков оценивается в €150 миллионов.

Самый дорогой игрок испанской Ла Лиги Лионель Месси оценивается в €140 миллионов.