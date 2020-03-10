ФОТО. Стерлинг — самый дорогий игрок в АПЛ

Английский вингер «Манчестер Сити» оценивается в €160 миллионов

  • 10.03.2020 17:54
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ФОТО. Стерлинг — самый дорогий игрок в АПЛ
© ФК Манчестер Сити. Рахим Стерлинг

25-летний английский левый вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал самым дорогим футболистом в АПЛ.

Ориентировочная стоимость Стерлинга оценивается в €160 миллионов. Рахим перешел в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» летом 2015-го года за €63,7 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за «горожан» 39 матчей во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 7 результативных передач.

Места со второго по четвертое занимают Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Мохамед Салах и Садио Мане (оба — «Ливерпуль»), а также Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»). Каждый из этих игроков оценивается в €150 миллионов.

Самый дорогой игрок испанской Ла Лиги Лионель Месси оценивается в €140 миллионов.

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Источник — Instagram

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