ФОТО. Месси остается самым дорогим игроком Ла Лиги

32-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжает оставаться самым дорогим игроком в чемпионате Испании.

Ориентировочная стоимость Месси оценивается в €140 миллионов. Второе место в списке занимает 28-летний французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, который оценивается в €120 миллионов. Третье и четвертое места делят 27-летний голкипер «Атлетико» Ян Облак и 29-летний полузащитник «Реала» Эден Азар — оба «тянут» на €100 миллионов.