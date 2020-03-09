ФОТО. Месси остается самым дорогим игроком Ла Лиги

Аргентинский форвард «Барселоны» оценивается в €140 миллионов

  • 09.03.2020 12:15
  • 774 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Месси остается самым дорогим игроком Ла Лиги
© ФК Барселона. Лионель Месси

32-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжает оставаться самым дорогим игроком в чемпионате Испании.

Ориентировочная стоимость Месси оценивается в €140 миллионов. Второе место в списке занимает 28-летний французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, который оценивается в €120 миллионов. Третье и четвертое места делят 27-летний голкипер «Атлетико» Ян Облак и 29-летний полузащитник «Реала» Эден Азар — оба «тянут» на €100 миллионов.

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Источник — Transfermarkt

(5 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 09.03.2020 12:20
    -1
    Десь гірко плаче Роналду
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