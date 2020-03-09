ФОТО. Месси остается самым дорогим игроком Ла Лиги

32-летний аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси продолжает оставаться самым дорогим игроком в чемпионате Испании.
Ориентировочная стоимость Месси оценивается в €140 миллионов. Второе место в списке занимает 28-летний французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, который оценивается в €120 миллионов. Третье и четвертое места делят 27-летний голкипер «Атлетико» Ян Облак и 29-летний полузащитник «Реала» Эден Азар — оба «тянут» на €100 миллионов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Transfermarkt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.