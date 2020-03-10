Пеп ГВАРДИОЛА: «Не хотел бы играть без зрителей»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признался, что проведение футбольных матчей без зрителей из-за коронавируса ему не нравится:

«В Италии прерван чемпионат, в Испании два-три следующих тура пройдут без зрителей, и я думаю, что такое случится и здесь. Потому что посещаемость находится на том же уровне, что в Италии и Испании.

Проблема в следующем: нам следует спросить у себя, есть ли смысл играть в футбол без зрителей. Причина, по которой мы делаем нашу работу – это люди. Если они не могут прийти, чтобы посмотреть матчи, то в этом нет смысла.

Я бы не хотел играть в Лиге чемпионов, или чемпионате Англии, или в кубках без зрителей».

Ранее Гвардиола установил личный антирекорд по поражениям за сезон.