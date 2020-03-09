Гвардиола никогда не проигрывал так много. Тренер установил антирекорд

Не лучший сезон для команды и клуба

  • 09.03.2020 08:12
  • 548 просмотров
  • 1 комментарий
Гвардиола никогда не проигрывал так много. Тренер установил антирекорд
© twitter.com

В воскресенье «Манчестер Сити» в матче АПЛ проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2, а игра принесла тренеру Хосепу Гвардиоле неприятный статистический факт.

Это поражение стало 7-м в текущем сезоне чемпионата, и ранее Гвардиола в тренерской карьере никогда не проигрывал такое количество матчей в течение одного сезона национального первенства.

«Манчестер Сити» остается 2-м, но отставание от «Ливерпуля» составляет 25 очков.

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Источник — Squawka

(1 голос)

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Комментарии
    babovoz
    online
      babovoz, 09.03.2020 08:17
    0
    Хорошо тренировать, когда стоимость игроков команды за миллиард евро. Думал, в Ворсклу бы его ( до Максимова) , но не потянет..
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 09.03.2020 08:17
    0
    Хорошо тренировать, когда стоимость игроков команды за миллиард евро. Думал, в Ворсклу бы его ( до Максимова) , но не потянет..
    Ссылка
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