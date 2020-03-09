Гвардиола никогда не проигрывал так много. Тренер установил антирекорд

В воскресенье «Манчестер Сити» в матче АПЛ проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2, а игра принесла тренеру Хосепу Гвардиоле неприятный статистический факт.
Это поражение стало 7-м в текущем сезоне чемпионата, и ранее Гвардиола в тренерской карьере никогда не проигрывал такое количество матчей в течение одного сезона национального первенства.
«Манчестер Сити» остается 2-м, но отставание от «Ливерпуля» составляет 25 очков.
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Источник — Squawka
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