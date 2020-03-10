ВИДЕО. Свитолина похвасталась своими ударами

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина довольна своей победой над чешской спортсменкой Марией Боузковой в финале турнира в мексиканском Монтеррее.
«Какой вам нравится больше — первый или второй?», — написала Свитолина в Instagram, опубликовав запись двух своих точных ударов в финале.
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Источник — Instagram
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