ВИДЕО. Свитолина похвасталась своими ударами

Украинская теннисистка обыграла чешку Марию Боузкову в финале турнира в Монтеррее

  • 10.03.2020 17:35
  • 751 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Свитолина похвасталась своими ударами
© Instagram. Элина Свитолина

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина довольна своей победой над чешской спортсменкой Марией Боузковой в финале турнира в мексиканском Монтеррее.

«Какой вам нравится больше — первый или второй?», — написала Свитолина в Instagram, опубликовав запись двух своих точных ударов в финале.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Which one you like more ? 1st or 2nd ? 😁🏃🏼‍♀️💨

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Макс Про
      Макс Про, 10.03.2020 18:01
    0
    Оба удара красивые) чувство мяча есть однако)
    Ссылка
    Макс Про
      Макс Про, 10.03.2020 18:01
    0
    Оба удара красивые) чувство мяча есть однако)
    Ссылка
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