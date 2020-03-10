Степаненко потребуется месяц на реабилитацию

30-летнему хавбеку донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Тарасу Степаненко предстоит операция на колене — у футболиста поврежден мениск.
Неизвестно, когда именно пройдет операция, но на реабилитацию Степаненко понадобится около месяца.
В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 28 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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