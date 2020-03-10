Степаненко потребуется месяц на реабилитацию

30-летнему хавбеку донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Тарасу Степаненко предстоит операция на колене — у футболиста поврежден мениск.

Неизвестно, когда именно пройдет операция, но на реабилитацию Степаненко понадобится около месяца.

В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 28 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.