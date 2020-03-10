Степаненко потребуется месяц на реабилитацию

Полузащитнику «Шахтера» и сборной Украины предстоит операция на колене

  • 10.03.2020 16:44
  • 1543 просмотра
  • 2 комментария
Степаненко потребуется месяц на реабилитацию
© УАФ. Тарас Степаненко

30-летнему хавбеку донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Тарасу Степаненко предстоит операция на колене — у футболиста поврежден мениск.

Неизвестно, когда именно пройдет операция, но на реабилитацию Степаненко понадобится около месяца.

В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 28 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.03.2020 17:03
    0
    Скорее всего операция пройдет после поединков с Вольфсбургом!!!!!!
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    acfred
      acfred, 10.03.2020 16:54
    +1
    а это потеря для Шахтера и возможно он не будет в оптимальной форме на Евро, а альтернативы пока ему нет
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    acfred
      acfred, 10.03.2020 16:54
    +1
    а это потеря для Шахтера и возможно он не будет в оптимальной форме на Евро, а альтернативы пока ему нет
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.03.2020 17:03
    0
    Скорее всего операция пройдет после поединков с Вольфсбургом!!!!!!
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