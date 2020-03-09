Степаненко потребуется операция

30-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко испытывает проблемы с мениском.
По предварительной информации, хавбеку потребуется хирургическое вмешательство, но пока нет ясности в вопросе, когда именно это произойдет. Теоретически, превозмогая боль, какое-то время с данной проблемой можно играть, но в таком случае, если откладывать сроки, актуальным станет вопрос реабилитации в контексте выступления футболиста на чемпионате Европы.
Лазарет «Шахтера» — тема актуальная. Все еще восстанавливаются после травм Александр Пихаленок и Максим Малышев, в последнее время с врачами часто общаются Виктор Коваленко, Алан Патрик и Марлос, а в игре с «Колосом» замену попросил Сергей Кривцов.
Источник — zbirna.com
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латентной , задницы горят ... 🤗🤗
Это лучшее , что вы ублюдки можете сделать - полыхать огнём )) и чем ярче , тем быстрее эта страна забудет , что такое совок... гори ,заднепровдное чмо ... себе пламя нас радует ))👍
латентной , задницы горят ... 🤗🤗
Это лучшее , что вы ублюдки можете сделать - полыхать огнём )) и чем ярче , тем быстрее эта страна забудет , что такое совок... гори ,заднепровдное чмо ... себе пламя нас радует ))👍
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