Степаненко потребуется операция

Полузащитник «Шахтера» получил травму колена

  • 09.03.2020 14:33
  • 3974 просмотра
  • 24 комментария
Степаненко потребуется операция
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

30-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко испытывает проблемы с мениском.

По предварительной информации, хавбеку потребуется хирургическое вмешательство, но пока нет ясности в вопросе, когда именно это произойдет. Теоретически, превозмогая боль, какое-то время с данной проблемой можно играть, но в таком случае, если откладывать сроки, актуальным станет вопрос реабилитации в контексте выступления футболиста на чемпионате Европы.

Лазарет «Шахтера» — тема актуальная. Все еще восстанавливаются после травм Александр Пихаленок и Максим Малышев, в последнее время с врачами часто общаются Виктор Коваленко, Алан Патрик и Марлос, а в игре с «Колосом» замену попросил Сергей Кривцов.

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Источник — zbirna.com

(20 голосов)

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Комментарии
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 09.03.2020 16:16
    0
    zvalenok03, 09.03.2020 16:11
    Когда жиденышу-торнадовцу воздастся при жизни тогда и поверю в справедливость. Поверю что все под богом ходим.
    Уебище совкое , получаю огромный кайф видя как у вас, сепарни
    латентной , задницы горят ... 🤗🤗
    Это лучшее , что вы ублюдки можете сделать - полыхать огнём )) и чем ярче , тем быстрее эта страна забудет , что такое совок... гори ,заднепровдное чмо ... себе пламя нас радует ))👍
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    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 16:15
    0
    Vipfishman2, 09.03.2020 16:03
    Бамбасянину воздалось за все его костоломные приёмчики ..и за отдых в Крыму... бумеранг прилетел ... Уверен , что прилетит ко все бамбасянам...
    И тебе прилетит за отобранную сардельку у старушки
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 16:15
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 16:00
    Ааа тогда успехов вам
    Ааа, спасибо!
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 09.03.2020 16:11
    0
    Vipfishman2, 09.03.2020 16:03
    Бамбасянину воздалось за все его костоломные приёмчики ..и за отдых в Крыму... бумеранг прилетел ... Уверен , что прилетит ко все бамбасянам...
    Когда жиденышу-торнадовцу воздастся при жизни тогда и поверю в справедливость. Поверю что все под богом ходим.
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 09.03.2020 16:05
    -2
    Forever_young_13, 09.03.2020 15:34
    Тебя мразь тоже ожидает в в Аду сковородка с гарячей смолой. Время идёт быстро - не заметишь как заболеешь и склеишь ласты. А там и преисподняя для таких уплютков как ты
    Преисподняя с радостью принимает лугандонских мразей ... предавшие один раз - предадут всегда ... поэтому в котлы бамбасянских мразей !!!
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    Vipfishman2
      Vipfishman2, 09.03.2020 16:03
    -2
    Бамбасянину воздалось за все его костоломные приёмчики ..и за отдых в Крыму... бумеранг прилетел ... Уверен , что прилетит ко все бамбасянам...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 16:00
    0
    AK_228, 09.03.2020 15:51
    Та не.. спасибо, Игнатенко вернуть , Банаду подписать, Малышева подождать, Коваленко в опорную поставить... есть варианты
    Ааа тогда успехов вам
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 15:51
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 15:49
    Ну так берите заиграет у вас
    Та не.. спасибо, Игнатенко вернуть , Банаду подписать, Малышева подождать, Коваленко в опорную поставить... есть варианты
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 15:49
    -1
    AK_228, 09.03.2020 15:39
    Ммм.. это который у вас не играет!? Ну так себе вариант
    Ну так берите заиграет у вас
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 09.03.2020 15:44
    -2
    vitaha33, 09.03.2020 15:40
    Сумніваюсь, що він почне повноцінні тренування за місяць після артроскопії, адже 2-3 тижні навантаження взагалі заборонені. Скоріш за все термін 2 місяці плюс набрати форму... Треба лягати негайно, щоб встигнути до Євро. Але рижому на збірну начхати, тому можуть його заставити зіграти з Вольфсбургом на уколах 2 матчі, і травма може усугубитись. Будем пасматрєть
    Насрать Суркису на сборную, который игроков своих не пускает или стучит на Мораеса в федерацию Португалии и Люксембурга
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 09.03.2020 15:40
    -2
    ManUtd, 09.03.2020 15:06
    После артроскопии как минимум месяц без футбола, ещё время на набор формы. Степаненко здоровья, без него на ЕВРО будет очень печально
    Сумніваюсь, що він почне повноцінні тренування за місяць після артроскопії, адже 2-3 тижні навантаження взагалі заборонені. Скоріш за все термін 2 місяці плюс набрати форму... Треба лягати негайно, щоб встигнути до Євро. Але рижому на збірну начхати, тому можуть його заставити зіграти з Вольфсбургом на уколах 2 матчі, і травма може усугубитись. Будем пасматрєть
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 15:39
    -1
    Trasher311987, 09.03.2020 15:32
    Андриевский
    Ммм.. это который у вас не играет!? Ну так себе вариант
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 09.03.2020 15:34
    -2
    Evil, 09.03.2020 15:28
    Узбек получает отдачу за свои подлые костоломные каратэ приемы.
    Тебя мразь тоже ожидает в в Аду сковородка с гарячей смолой. Время идёт быстро - не заметишь как заболеешь и склеишь ласты. А там и преисподняя для таких уплютков как ты
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 15:32
    -3
    AK_228, 09.03.2020 15:31
    А есть нормальные!? буяльских-сидорчуков не предлагать
    Андриевский
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 15:31
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 14:49
    Купите опорника у Динамо.))))
    А есть нормальные!? буяльских-сидорчуков не предлагать
    Ссылка
    Evil
      Evil, 09.03.2020 15:29
    -4
    Forever_young_13, 09.03.2020 14:53
    Опорники у динамко были лет 300 назад. Сейчас один шлак и отбросы
    Тогда как плачущих макак и проституток шмараесов назвать а моника пососи у слоника?
    Ссылка
    Evil
      Evil, 09.03.2020 15:28
    -3
    Узбек получает отдачу за свои подлые костоломные каратэ приемы.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 09.03.2020 15:25
    +5
    Здоровья Тарас!!! Ждем тебя на ЕВРО!!!
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 09.03.2020 15:16
    +1
    Тарасе, тримайся!!!! До сраки Вольфсбург, на Євро буде біда
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 15:07
    -2
    ManUtd, 09.03.2020 15:06
    После артроскопии как минимум месяц без футбола, ещё время на набор формы. Степаненко здоровья, без него на ЕВРО будет очень печально
    Харатин может заменить но через Степу строилась игра
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 09.03.2020 15:06
    +8
    После артроскопии как минимум месяц без футбола, ещё время на набор формы. Степаненко здоровья, без него на ЕВРО будет очень печально
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 09.03.2020 15:25
    +5
    Здоровья Тарас!!! Ждем тебя на ЕВРО!!!
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 09.03.2020 15:16
    +1
    Тарасе, тримайся!!!! До сраки Вольфсбург, на Євро буде біда
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 09.03.2020 15:06
    +1
    Колхозные костоломы привыкли на пашне играть. Без Тараса с фрицами капец
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 09.03.2020 16:16
    0
    zvalenok03, 09.03.2020 16:11
    Когда жиденышу-торнадовцу воздастся при жизни тогда и поверю в справедливость. Поверю что все под богом ходим.
    Уебище совкое , получаю огромный кайф видя как у вас, сепарни
    латентной , задницы горят ... 🤗🤗
    Это лучшее , что вы ублюдки можете сделать - полыхать огнём )) и чем ярче , тем быстрее эта страна забудет , что такое совок... гори ,заднепровдное чмо ... себе пламя нас радует ))👍
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 16:15
    0
    Vipfishman2, 09.03.2020 16:03
    Бамбасянину воздалось за все его костоломные приёмчики ..и за отдых в Крыму... бумеранг прилетел ... Уверен , что прилетит ко все бамбасянам...
    И тебе прилетит за отобранную сардельку у старушки
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 16:15
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 16:00
    Ааа тогда успехов вам
    Ааа, спасибо!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 09.03.2020 16:11
    0
    Vipfishman2, 09.03.2020 16:03
    Бамбасянину воздалось за все его костоломные приёмчики ..и за отдых в Крыму... бумеранг прилетел ... Уверен , что прилетит ко все бамбасянам...
    Когда жиденышу-торнадовцу воздастся при жизни тогда и поверю в справедливость. Поверю что все под богом ходим.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.03.2020 16:00
    0
    AK_228, 09.03.2020 15:51
    Та не.. спасибо, Игнатенко вернуть , Банаду подписать, Малышева подождать, Коваленко в опорную поставить... есть варианты
    Ааа тогда успехов вам
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 15:51
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 15:49
    Ну так берите заиграет у вас
    Та не.. спасибо, Игнатенко вернуть , Банаду подписать, Малышева подождать, Коваленко в опорную поставить... есть варианты
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.03.2020 15:31
    0
    Trasher311987, 09.03.2020 14:49
    Купите опорника у Динамо.))))
    А есть нормальные!? буяльских-сидорчуков не предлагать
    Ссылка
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