ФОТО. Дибала — самый дорогой игрок итальянской Серии А

Стоимость футболиста «Ювентуса» оценивается в €90 миллионов

  • 10.03.2020 15:56
  • 882 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Дибала — самый дорогой игрок итальянской Серии А
© ФК Ювентус. Пауло Дибала

26-летний аргентинский форвард «Ювентуса» Пауло Дибала является самым дорогим игроком итальянской Серии А.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €90 миллионов. В текущем сезоне Пауло провел за «Ювентус» 34 матча во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач. Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» летом 2015-го года за €40 миллионов.

Второе и третье места в списке занимают футболисты «Интера» Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен, которые оцениваются в €85 миллионов каждый.

35-летний бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду стоит €75 миллионов.

Примечательно, что самым дорогим игроком испанской Ла Лиги также является аргентинец — 32-летний форвард «Барселоны» Лионель Месси оценивается в €140 миллионов.

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Источник — Transfermarkt

(1 голос)

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Комментарии
    Ярослав Игоревич
      Ярослав Игоревич, 10.03.2020 16:33
    0
    Biwis, 10.03.2020 16:25
    Роналду из-за возраста стоит так мало....
    Это совсем не мало, как для 35. В основном футболисты к 30 и половины этого не стоят.
    Ссылка
    Biwis
      Biwis, 10.03.2020 16:25
    0
    Роналду из-за возраста стоит так мало....
    Ссылка
    Ярослав Игоревич
      Ярослав Игоревич, 10.03.2020 16:33
    0
    Biwis, 10.03.2020 16:25
    Роналду из-за возраста стоит так мало....
    Это совсем не мало, как для 35. В основном футболисты к 30 и половины этого не стоят.
    Ссылка
    Biwis
      Biwis, 10.03.2020 16:25
    0
    Роналду из-за возраста стоит так мало....
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