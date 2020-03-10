ФОТО. Дибала — самый дорогой игрок итальянской Серии А

26-летний аргентинский форвард «Ювентуса» Пауло Дибала является самым дорогим игроком итальянской Серии А.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €90 миллионов. В текущем сезоне Пауло провел за «Ювентус» 34 матча во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач. Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» летом 2015-го года за €40 миллионов.

Второе и третье места в списке занимают футболисты «Интера» Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен, которые оцениваются в €85 миллионов каждый.

35-летний бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду стоит €75 миллионов.

Примечательно, что самым дорогим игроком испанской Ла Лиги также является аргентинец — 32-летний форвард «Барселоны» Лионель Месси оценивается в €140 миллионов.