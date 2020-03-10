Полузащитник Зари вызван в сборную Латвии

22-летний полузащитник луганской «Зари» Андрейс Цыганикс получил вызов в расположение национальной сборной Латвии.
Игрок примет участие в тренировочном сборе команды и в товарищеском матче против сборной Черногории, который состоится на выезде 26-го марта.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.